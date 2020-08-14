Карантин в Україні тривай вже 156 днів, однак добовий приріст хворих зростає щодня.
Так, 14 серпня в Україні зафіксували черговий антирекорд – 1 732 нових випадків.
Також відомо, що 581 пацієнт одужав вчора, а 19 — померли від ускладнень. Загалом в Україні коронавірус виявили у 87 872 людей, з них 46 797 пацієнтів одужали.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160) областях.
У Києві кількість хворих теж зростає. Станом на 14 серпня зареєстрували 10 160 випадків коронавірусу, за останню добу 158 осіб інфікувалися.
Водночас одужали 3 316 інфікованих Сovid-19, 38 – за добу.
Найбільш загострена ситуація у Дарницькому районі столиці – 1 712 хворих.
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Саме через зростання хворих у Києві, столицю віднесли у жовту зону карантину. Заборони та обмеження почнуть діяти з 17 серпня.
Причиною того, що Київ опинився у жовтій зоні стало заповнення ліжок у лікарнях.
Що зміниться:
- Перебування у громадських будівлях та транспорті – лише у медичних масках.
- Прогулянки, відвідування магазинів або навіть пробіжка – обов’язково з паспортом.
- Проведення масових заходів – якщо є можливість надати відвідувачам відкритий простір та/або 5 кв. м площі будівлі для кожного.
- Заповненість кінотеатрів повертається до 50% місць.
- У громадському транспорті пасажири можуть перебувати лише за умови вільних місць для сидіння.
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