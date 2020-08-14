Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 серпня у Києві зафіксували 10 160 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 158 нових.

Захворіли:

81 жінка віком від 18 до 85 років;

72 чоловіка віком від 18 до 91 року;

2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Голосіївський – 803;

Дарницький – 1 712;

Деснянський – 1 242;

Дніпровський – 1 180;

Оболонський – 908;

Печерський – 932;

Подільський – 621;

Святошинський – 846;

Солом’янський – 1 096;

Шевченківський – 816.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 13 серпня зафіксований у 1 592 осіб.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 86 140 українців.

1 992 людини померли від хвороби, одужати вдалося 46 216 пацієнтам.