Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 серпня у Києві зафіксували 10 160 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 158 нових.
Захворіли:
- 81 жінка віком від 18 до 85 років;
- 72 чоловіка віком від 18 до 91 року;
- 2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.
До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 803;
- Дарницький – 1 712;
- Деснянський – 1 242;
- Дніпровський – 1 180;
- Оболонський – 908;
- Печерський – 932;
- Подільський – 621;
- Святошинський – 846;
- Солом’янський – 1 096;
- Шевченківський – 816.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 13 серпня зафіксований у 1 592 осіб.
Всього за час пандемії вірус підтвердили у 86 140 українців.
1 992 людини померли від хвороби, одужати вдалося 46 216 пацієнтам.