Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

14 серпня у Києві зафіксували 10 160 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 158 нових.

Захворіли:

  • 81 жінка віком від 18 до 85 років;
  • 72 чоловіка віком від 18 до 91 року;
  • 2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

  • Голосіївський – 803;
  • Дарницький – 1 712;
  • Деснянський – 1 242;
  • Дніпровський – 1 180;
  • Оболонський – 908;
  • Печерський – 932;
  • Подільський – 621;
  • Святошинський – 846;
  • Солом’янський – 1 096;
  • Шевченківський – 816.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 13 серпня зафіксований у 1 592 осіб.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 86 140 українців.

1 992 людини померли від хвороби, одужати вдалося 46 216 пацієнтам.

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