Погода на День незалежності в Україні (КАРТА)

Погода на День незалежності в Україні буде спекотною, але місцями дощовою.

Опади прогнозують у всіх західних областях. Але, попри це, температура повітря становитиме +24-26°. У північних регіонах повітря прогріється до +29°

Погода на День незалежності у центральних областях потішить спекою. Температура становитиме +30-31°.

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Схожа ситуація буде у східних та південних регіонах. Тут синоптики прогнозують від +29° до +31° тепла.

У Києві 24 серпня також буде сонячна погода. Очікується, що повітря прогріється до +30°.

Через те, що День незалежності у 2020 році припадає на будній день, то українці отримають один додатковий вихідний. Зокрема, не доведеться виходити на роботу у понеділок 24 серпня.

Загалом вихідні на День незалежності триватимуть три дні.