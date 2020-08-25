Що зміниться в школах з 1 вересня 2020 і чи підуть діти в школу

Чи підуть діти у школу 1 вересня, залежатиме від того до якої зони карантину належить навчальний заклад.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

В помаранчевих зонах педагогам буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтих та зелених зонах – просто дотримання соціальної дистанції.

В навчальних закладах зміниться розклад уроків, вчителі будуть опитувати учнів про їх самопочуття, а директор повинен розробити маршрути і графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчення людей.

Учні 1-4 класів можуть ходити у школі без використання масок чи респіраторів, але всі інші учні повинні це робити. Захисні маски дозволено знімати під час уроків.

Якщо хоча б одна дитина у класі захворіє на коронавірус, тоді усі учні йдуть на вимушену самоізоляцію.

Їжу школярам подаватимуть в окремих боксах, а в деяких школах їдальня та буфет зовсім не працюватимуть.

В МОЗ та МОН визнають, що вимагати від дітей у школі соціальної дистанції майже неможливо, однак вчителі намагатимуться розвести принаймні потоки дітей у школі та розсунути парти на відстань одного метра.

Дозатори та антисептики повинні бути тільки на вході, а ще дітям рекомендують ретельно мити руки після кожного уроку.

З 1 вересня до школи не пускатимуть батьків та супроводжувачів. Вчитися дистанційно або на екстернаті рекомендовано лише учням із захворюваннями дихальної та імунної систем.

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Як бути із медоглядом?

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що першокласники повинні пройти медичний огляд, бо це базова перевірка стану здоров’я перед школою, але зробити це можна пізніше на місяць-півтора.

А школярам 2-11 класів можна пройти медогляд упродовж року.

МОН планує проводити позапланові перевірки шкіл. Зокрема, будуть оцінювати, чи дотримується заклад освіти всіх вимог законодавства.

Засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

Медогляд для вчителів

Вчителям дозволили не проходити медичний огляд перед початком навчального року.

Цьогоріч в період пандемії коронавірусу вони можуть приступати до роботи без медичних довідок про стан здоров’я.

Також напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.

Тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

Джерело: постанова МОЗ