У Києві 1 вересня пройдуть урочисті лінійки

Київські школи готові до початку навчального року, тому КМДА погодила проведення святкових лінійок на 1 вересня.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

– Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією, усі дітки підуть у школу. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні, – сказав замглави КМДА.

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Карантин у школах

Якщо вчитель київської школи інфікується коронавірусом, тоді цілком можливо, що усю школу закриють на карантину.

Вчителям дозволили не проходити медичний огляд перед початком навчального року.

Цьогоріч в період пандемії коронавірусу вони можуть приступати до роботи без медичних довідок про стан здоров’я.

Також напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.

Тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.