Генштаб хоче скоротити обсяги осіннього призову – причина

Восени 2020 року планується скоротити кількість призовників на строкову військову службу.

Усе через велику кількість бажаючих, які йдуть на контрактну службу, заявили у Генштабі ЗСУ.

Від початку року на контракт пішло служити 25 тис. осіб, з них понад 2 тис. офіцерів.

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Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету міністрів України.

У штабі не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників.

Призов запланований на жовтень-грудень 2020 року.

Призов абітурієнтів відклали

Призов 2020 відкладається до 1 жовтня 2020 для тих, хто здобув вищу освіту ступеня бакалавра, і бажає навчатися за програмою магістра.

Рішенням уряду в 2020 році на військову службу можуть бути призвані громадяни за власним бажанням.

Це повинно підтверджуватися письмовою заявою.

Джерело: Генштаб ЗСУ