Крим є де-юре українським, бо Росія приєднала його до своєї території, порушуючи міжнародні закони.

Про це заявила головний опозиціонер Білорусі Світлана Тихановська та додала, що все ж таки de facto Крим належить Росії.

Кандидат у президенти пояснила, що така думка щодо Криму “є прийнятою в Білорусі”.

Тихановська додала, що не хотіла би, щоб питання анексії Криму роз’єднало білоруське суспільство, бо “білоруси мають різне уявлення щодо цього”.

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Тихановська – лідер протестів у Білорусі

Протести в Білорусі проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка, на які з 9 серпня щодня масово виходять білоруси, розпочала 37-річна Тихановська.

На наступний день після виборів Тихановська виїхала до Литви, заявивши, що побоюється за безпеку своєї сім’ї. Вона сказала, що повернеться назад, коли почуватиметься в безпеці.

Було поширено відео, в якому опозиціонерка демонструє сумнівну поведінку – читає з папірця заклик до демонстрантів відмовитися від протестів.

Через декілька днів політик заявила, що готова стати національним лідером та закликала білорусів не зупиняти масові акції протесту.

Джерело: LRT

Фото: LRT