Станом на 3 вересня коронавірус виявили у 280 мешканців Києва. За добу померли чотири людини.
Загалом коронавірус забрав життя 222 киян. Одужали від початку пандемії 4 553 хворих.
На сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 142 жінки віком від 18 до 87 років;
- 112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
- 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.
До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73. У Солом‘янському – 35, в Деснянському районі – 34 випадки.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.