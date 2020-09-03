Станом на 3 вересня коронавірус виявили у 280 мешканців Києва. За добу померли чотири людини.

Загалом коронавірус забрав життя 222 киян. Одужали від початку пандемії 4 553 хворих.

На сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

142 жінки віком від 18 до 87 років;

112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;

17 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73. У Солом‘янському – 35, в Деснянському районі – 34 випадки.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: