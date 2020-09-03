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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 3 вересня коронавірус виявили у 280 мешканців Києва. За добу померли чотири людини.

Загалом коронавірус забрав життя 222 киян. Одужали від початку пандемії 4 553 хворих.

На сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 142 жінки віком від 18 до 87 років;
  • 112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
  • 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73. У Солом‘янському – 35, в Деснянському районі – 34 випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

коронавірус в києві 3 вересня

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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