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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці хочуть бачити більше хороших доріг і вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

Ремонт і будівництво доріг та шкіл, лікарень та садочків, стадіонів та інших об’єктів соціальної інфраструктури викликають високу підтримку українців. Київський міжнародний інститут соціології представив результати дослідження, присвяченого національній програмі Велике будівництво.

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, рекордне число респондентів вітає реалізацію інфраструктурних проектів. На пресконференції в агентстві Інтерфакс-Україна Грушецький повідомив, що за Велике будівництво висловилися 89,8% опитаних.

Українці вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

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Подальшому розвитку інфраструктури не повинен заважати навіть карантин, переконані 85,2% респондентів.

Українці вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

Як показало дослідження, з усіх ініціатив і програм Володимира Зеленського найбільшу підтримку викликає припинення вогню на Сході України (80,6%) і Велике будівництво (67%), а найменшу – ринок землі (14%) і легалізація азартних ігор (12 %).

Українці вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

Більшість українців асоціює програму Велике будівництво перш за все з дорогами (72,4%).

Українці вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

Відповідаючи на питання, що в першу чергу повинні будувати і реконструювати за програмою Велике будівництво, 49,2% респондентів назвали дороги, 35% – лікарні, 26,3% – школи.

Українці вважають, що Велике будівництво не можна зупиняти – опитування

Дослідження було проведено 6-19 серпня 2020 року в усіх областях України (за винятком АР Крим). Опитано 2049 чоловік.

А нешодавно Факти ICTV писали про те, що Кабмін починає програму Велике будівництво.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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