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Факти / Україна

Це насильницьке видворення: Геращенко про виїзд опозиціонерів з Білорусі

Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов не з власної волі виїхали з Білорусі. Це було видворення з країни.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

– Від себе додам – це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що ця смілива жінка зробила дії з унеможливлення її переміщення через кордон.

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Також Антон Геращенко зазначив, що Марія Колесникова залишилася на території Республіки Білорусь і додав, що всю відповідальність за її життя та здоров’я несе персонально Олександр Лукашенко.

Білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов прибули в Україну 8 вересня. За інформацією Держприкордонслужби, вони проходять необхідний контроль на кордоні.

Також у відомстві спростували інформацію про те, що Марія Колесникова перетинала український кордон.

Водночас 7 вересня очевидці повідомляли, що її викрали у центрі Мінська.

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