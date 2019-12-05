Генеральна прокуратура України направила повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення Росією позасудових страт дев’яти військовослужбовців Збройних сил України під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Генпрокуратура спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту передала у Гаазький суд докази причетності Росії до страти українських військовослужбовців.

Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт дев’яти військовослужбовців Збройних сил України представниками проросійської організованої групи Козачий союз під часі боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році.

Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на сході України у період 2014-2019 років.

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– Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, свідчення очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також розповіли про практику ведення бойових дій “чужими руками”, тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.

Офіс прокурора повідомили, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки бійців ЗСУ загинули в Іловайську.