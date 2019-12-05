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Факти / Україна / Політика

Військові РФ стратили 9 українських бійців на Донбасі – в Гаагу передали докази

Генеральна прокуратура України направила повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення Росією позасудових страт дев’яти військовослужбовців Збройних сил України під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Військові РФ стратили 9 українських бійців на Донбасі – в Гаагу передали докази

Генпрокуратура спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту передала у Гаазький суд докази причетності Росії до страти українських військовослужбовців. 

Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт дев’яти військовослужбовців Збройних сил України представниками проросійської організованої групи Козачий союз під часі боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році.

Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на сході України у період 2014-2019 років.

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– Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, свідчення очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також розповіли про практику ведення бойових дій “чужими руками”, тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.

Офіс прокурора повідомили, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки бійців ЗСУ загинули в Іловайську.

Джерело: ГПУ

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