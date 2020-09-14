Україна не планує будувати залізну стіну з Білоруссю – уявну чи реальну, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, говорячи про терміни відновлення контактів з країною, які поки на паузі.

– Просто ті дії, до яких вдавалася білоруська влада для придушення протестів – порушення прав людини, побиття людей і тортури – є неприпустимими. Не реагувати на ці речі неможливо. Тому ми сказали, що до стабілізації ситуації у Білорусі ми ставимо контакти на паузу, – зауважив дипломат.

Кулеба наголосив, що ця пауза не стосується контактів по лінії Міністерства закордонних справ двох країн, оскільки є багато нагальних питань, які потребують вирішення.

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Погіршення відносин України з Білоруссю

17 серпня Україна відкликала свого посла з Мінська для консультацій через те, що Білорусь передача Росії затриманих найманців ПВК Вагнера.

У МЗС заявили, що це завдало важкого удару двостороннім відносинам.

Проте вже 7 вересня посол Ігор Кизим повернувся до Мінська, але офіційні контакти між країнами поки на паузі.

Під час перетину кордону між дипломатом та білоруськими прикордонниками виник конфлікт.

Кизима попросили відкрити багажник, хоча його авто не мають оглядати без вагомих причин. Посол вважає дії прикордонників провокацією.