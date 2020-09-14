Європейський Союз не визнав результати виборів на території анексованого Криму, оскільки ЄС вважає півострів українським.

– Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що “представляє” Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представниками тих територій, які є частиною України, — йдеться у повідомленні.

Представництво Євросоюзу залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

“Вибори” у Криму

13 вересня в анексованому Криму влаштували так звані додаткові вибори депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради. Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.

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Анексія півострова

16 березня 2014 року на території АР Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова, а вже через два дні 18 березня президент РФ Володимир Путін заявив про “включення Криму до складу РФ”.

Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому референдумі.