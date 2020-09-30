PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Вихідні у 2021 році: Кабмін переніс три робочих дні

Щоб забезпечити раціональне використання робочого часу і створити сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня Різдва Христового, 24 серпня Дня незалежності та 14 жовтня Дня захисника України, Кабмін переніс деякі робочі дні.

Зокрема, у 2021 році вони переносяться з:

  • п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
  • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
  • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

Вихідні на Новий рік у 2020 році

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів. Зокрема, новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Тому українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік 31 грудня буде у четвер, вихідним буде також 1 січня. Тому не доведеться йти на роботу у п’ятницю, суботу та неділю.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка