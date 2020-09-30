Щоб забезпечити раціональне використання робочого часу і створити сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня Різдва Христового, 24 серпня Дня незалежності та 14 жовтня Дня захисника України, Кабмін переніс деякі робочі дні.

Зокрема, у 2021 році вони переносяться з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

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Вихідні на Новий рік у 2020 році

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів. Зокрема, новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Тому українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік 31 грудня буде у четвер, вихідним буде також 1 січня. Тому не доведеться йти на роботу у п’ятницю, суботу та неділю.