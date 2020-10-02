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Факти / Україна / Суспільство

Паніки на борту не було: курсант розповів про останні хвилини у літаку Ан-26

Курсант В’ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, розповів, що до останнього моменту паніки на борту не було.

Про падіння тиску у лівому двигуні він узагалі не знав, пише LB.ua.

Курсант зазначив, що після кожного приземлення і перед кожним зльотом літак оглядали.

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– Коли ми сіли на борт, літак був повністю справним, – сказав він.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Навчальний штурманський літак Ан-26 впав за 1,5 кілометра від аеродрому в Чугуєві. Загинуло 19 курсантів та сім членів екіпажу, одному курсанту вдалося вижити.

Бортові самописці цілі, інформація на них збережена.

Експертиза чорних скриньок триватиме три-п’ять днів.

Джерело: LB.ua

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