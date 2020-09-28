12 тис. бійців, 700 одиниць військової техніки, 7 тис. резервістів. В Україні пройшли стратегічні командно-штабні навчання Об’єднані зусилля-2020.

Термін стратегічні означає, що йдеться про оборону країни загалом, а не окремих регіонів.

Головна увага – до роботи штабів. На початку 2020 року вони перейшли на так звані J-структури і працюють тепер за стандартами НАТО. Усі дії проходили під наглядом закордонних інструкторів. Подекуди за безпосередньої участі військових зі США та Великої Британії.

Полем бою стали не лише суша, але й повітря та вода. Літаки С-130 перелетіли через усю Європу і висадили над Україною кількома хвилями 450 британських десантників.

На навчаннях були представлені американські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та стратегічні безпілотники Global Hawk. Британці долучили до навчань винищувачі Eurofighter Typhoon. А українці представили ударні безпілотники турецького виробництва Байрактар.

Для оборони від умовного противника використали високоточну реактивну систему Вільха, протикорабельний ракетний комплекс Нептун, протиповітряну зброю С-300, комплекси Бук-М1 та С-125, штурмовики Су-25.

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Окрім того, здивували і новітніми гелікоптерами, дронами та іншими установками, які допомагають захищати повітряний простір та досліджувати територію для створення 3D-моделі.

Важливу увагу звернули на захист морського узбережжя, що на даний момент в Україні є найменш захищеним рубежем.

Нинішні маневри були в тому числі й відповіддю на російські навчання Кавказ-2020, які пройшли цього тижня фактично біля наших кордонів і з якими пов’язували небезпеку продовження агресії Кремля на півдні України.

Об’єднані зусилля-2020 стали для України першими масштабними навчаннями, проведеними повністю за стандартами НАТО та за потужної участі наших західних партнерів.

Також нещодавно в Україні пройшли наймасштабніші міжнародні навчання на території України – Rapid Trident 2020.