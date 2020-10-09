Київ у помаранчевій: в Україні оновили карантинні зони

В Україні оновили карантинне зонування. На два тижні до червоної зони увійдуть місто Канів Черкаської області та місто Суми.

Із 12 жовтня Київ з жовтої зони епідеміологічної небезпеки перейде у помаранчеву.

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До помаранчевої зони також увійдуть:

Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

Полтава та Миргород Полтавської області;

Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

Коронавірус в Україні

9 жовтня в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.