Тривалість роботи закладів громадського харчування, дистанційне навчання у певних класах або на певних територіях – такі нові обмеження запропонує Міністерство охорони здоров’я на наступному засіданні уряду.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, за його словами, йдеться про внесення відповідних змін до постанови про карантин №641, які стосуватимуться тривалості роботи ресторанів.

Читайте: У Києві закінчуються ліжка для хворих на Covid-19, Кличко просить допомогу

– Також запропонуємо нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях, – уточнив він.

Карантинні зони

В Україні оновили карантинне зонування. На 14 днів до червоної зони потрапляють Канів Черкаської області та Суми.

З 12 жовтня Київ з жовтої зони перейде в помаранчеву.

9 жовтня зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Найбільше інфікованих за добу у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.