Червона зона карантину: список обмежень з 19 жовтня

З 19 жовтня в Україні вступає новий поділ території країни на карантинні зони.
Рішення про це ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня.
Водночас комісія розглянула та підібрала індивідуальні обмеження для регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.
Читайте: МОЗ просить грошей на вакцину проти Covid-19 у Світового банку
У червону зону потрапили:
- міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Луцький район Волинської області;
- Слов’янський район Донецької області;
- місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;
- місто Васильків і Бориспільський район Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білоукраїнській, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- місто Біляївка і Татарбунарський район Одеської області;
- міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;
- місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- міста Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;
- міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин Чернігівської області.
Що заборонено з 19 жовтня:
- у всіх регіонах заборонена робота закладів культури та дитячих таборів, робота ресторанів в нічний час, робота хостелів, планові операції, масові заходи за участю понад 10 осіб;
- у Донецькій області заборонена робота торгово-розважальних центрів.
У всіх регіонах червоної зони, дозволяється рух громадського транспорту.
У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволяється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.
У Донецькій області можна буде відвідувати установи та заклади, які надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям з важкими життєвими обставинами;
У Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій області продовжать роботу школи, коледжі та університети та заклади громадського харчування.
У всіх регіонах червоної зони працюватимуть банки, страхові агентства, медичні та ветеринарні установи, заправки, станції техобслуговування автомобілів, ремонти побутової техніки і пошта.
Карантин Україні
Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня.
Через непросту епідеміологічну ситуацію відбулося карантинне зонування: з’явився поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.
Такий механізм допомагає розуміти, де потрібно посилювати або послаблювати обмеження через Covid-19.