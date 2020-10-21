Перенесення другого туру виборів мера суперечить Конституції – КВУ

Перенесення другого туру місцевих виборів 2020 фактично залишить міста без легітимної влади.

Про це заявили в Комітеті виборців України коментуючи ініціативу фракції Слуга народу, яка хоче ухвалити постанову про відстрочку другого туру виборів міських голів.

Це можна розцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування, вважають у КВУ.

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Ініціатива про відстрочку другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України та порушує виборчі права громадян.

У «Слузі Народу» зареєстрували Постанову про перенесення другого туру виборів, – КВУ У Верховній Раді України… Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 21 жовтня 2020 р.

Перенесення другого туру

Народний депутат від фракції Слуга народу Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради №4234, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах через пандемію коронавірусу.

Метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України, заявила депутат.

#буднідепутата 21 жовтня Україна встановила новий коронавірусний антирекорд????

❗️Лічильник кількості нових хворих за добу… Опубліковано Грищенко Тетяна Середа, 21 жовтня 2020 р.

Проект постанови зареєстровано на сайті Верховної Ради, але текст документа відсутній.

Етичний кодекс Слуг народу

Для депутатів фракції Слуга народу розробили новий етичний кодекс. Його можуть підписати найближчим часом.

Кодекс перевантажить роботу монобільшості і змусить нардепів працювати більш ефективно, вважають його автори.