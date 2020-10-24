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Факти / Україна

Попри карантин: Укрзалізниця відновить продаж квитків у червоних зонах України

З 26 жовтня Укрзалізниця відновить рух поїздів з більшості закритих станцій. Купити квитки можна буде в Тернополі, Івано-Франківську, Сумам та Хмельницькому. які в червоній зоні карантину.

Продаж квитків на деякі рейси відновлять, але частину маршрутів тимчасово зупинять.

18 жовтня Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки ухвалила рішення відкрити продаж квитків із станцій в Івано-Франківську, Дубно, Здолбуніву, Хмельницькому, Тернополі, Гречанах, Славуті-1, Волочиську, Дунаївцях, Сумах.

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Які потяги відновлять? 

  • № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Київ – Чернівці
  • № 12/11 Київ – Львів;
  • № 15/16 Харків – Рахів;
  • № 21/22 Харків – Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;
  • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • № 49/50 Київ – Трускавець;
  • № 72/71 Запоріжжя – Київ;
  • № 76/75 Кривій Ріг – Київ;
  • № 81/82 Київ – Ужгород;
  • № 84/83 Маріуполь – Київ;
  • № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • № 102/101 Київ – Херсон;
  • № 108/107 Одеса – Ужгород;
  • № 110/109 Львів – Херсон;
  • № 116/115 Київ – Бердянськ;
  • № 118/117 Чернівці – Київ;
  • № 122/121 Миколаїв – Київ;
  • № 136/135 Одеса – Чернівці
  • № 217/218 Київ – Рахів;
  • № 702/701 Львів – Чернівці
  • № 715/716 Київ – Львів;
  • № 732/731 Київ – Запоріжжя;
  • № 734/733 Київ – Покровськ;
  • № 738/737 Київ – Запоріжжя;
  • № 739/740 Київ – Кривий Ріг;
  • № 743/744 Київ – Львів;
  • № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 766/765 Київ – Херсон;
  • № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • № 772/771 Хмельницький – Київ;
  • № 779/780 Суми – Київ – Вінниця;
  • № 782/781 Черкаси – Київ

В Укрзалізниці повідомилми, що також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на наступні поїзди:

  • № 106/105 Київ – Одеса;
  • № 108/107 Одеса – Ужгород;
  • №136 / 135 Одеса – Чернівці
  • № 146/145 Київ – Ізмаїл;
  • № 763/764 Київ – Одеса.

Рішення призупинити продаж квитків ухвалили у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. З 26 жовтня червона зона розшириться на 11 обласних центрів.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 жовтня в Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусу.

За останню добу померло 125 пацієнтів, одужало – 2 177.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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