Місцеві вибори 2020: хто з народних депутатів виграв (СПИСОК)

56 чинних депутатів балотувалися у мери міст та у місцеві ради різних рівнів на виборах 2020.

Кілька депутатів йшли на вибори одразу на кількох рівнях – до обласних, міських рад та претендували на посади мерів.

Нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко очолював списки партії в Одеську облраду та Подільську районну раду. Кандидатом у мери Києва був Сергій Шахов. Він же очолював список партії Наш край у Київраду.

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Кандидатом у двох різних містах був представник політсили За майбутнє депутат Анатолій Урбанський. Він очолював списки партії у Ренійську міську громаду та Ізмаїльську районну раду.

Чи мають складати мандат депутата Верховної Ради

Народні депутати, які очолюють списки політичних партій до місцевих рад, після виборів 25 жовтня повинні відмовитися від одного з мандатів, пояснюють у Комітеті виборців України.

Який саме обрати – повинні заявити до вступу на посаду.

Якщо депутат був обраний за мажоритарною системою і він складе мандат, на його окрузі повинні пройти перевибори.

Хто виграв вибори:

Кандидати у міські голови

Зіновій Андрійович (Слуга народу) – за попередніми даними, він переміг на виборах голови Надвірнянської ОТГ;

Руслан Требушкін (позафракційний) – за попередніми даними, він переміг на виборах міського голови Покровська;

Володимир Крейденко (Слуга народу) – програв вибори міського голови у Мелітополі;

Микола Бабенко (Довіра) – програв вибори міського голови у Білій Церкві;

Антон Поляков (За майбутнє) – програв вибори міського голови у Чернігові;

Тетяна Рябуха (Слуга народу) – програла вибори міського голови у Сумах;

Ігор Колихаєв (За майбутнє) – отримав перше місце на виборах міського голи Херсона. Візьме участь у другому турі місцевих виборів;

Олександра Устінова (Голос) – програла вибори міського голови у Вінниці;

Олег Синютка (Європейська Солідарність) – отримав друге місце на виборах міського голови Львова. Візьме участь у другому турі місцевих виборів;

Ярослав Руцишин (Голос) – програв вибори міського голови у Львові;

Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя) – отримав друге місце на виборах міського голови Одеси. Візьме участь у другому турі місцевих виборів;

Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя) – програв вибори міського голови у Харкові;

Ірина Верещук (Слуга народу) – програла вибори міського голови у Києві;

Олексій Кучеренко (Батьківщина) – програв вибори міського голови у Києві;

Сергій Шахов (Довіра) – програв вибори міського голови у Києві.

Кандидати в обласні ради

Мейдич Олег Леонідович (Батьківщина) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Вінницьку обласну раду;

Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить у Вінницьку обласну раду;

Кісільов Ігор Петрович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом має шанс пройти у Вінницьку обласну раду;

Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Волинську обласну раду;

Івахів Степан Петрович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Волинську обласну раду;

Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – за попередніми даними, партія, на чолі з нардепом проходить у Волинську обласну раду;

Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Волинську обласну раду;

Забродський Михайло Віталійович (Європейська Солідарність) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Дніпропетровську обласну раду;

Лабунська Анжеліка Вікторівна (Батьківщина) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Житомирську обласну раду;

Павленко Юрій Олексійович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Житомирську обласну раду;

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (Європейська Солідарність) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Закарпатську обласну раду;

Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Запорізьку обласну раду;

Сюмар Вікторія Петрівна (Європейська Солідарність) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Київську обласну раду;

Дубінський Олександр Анатолійович (Слуга народу) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Київську обласну раду;

Ларін Сергій Миколайович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Кіровоградську обласну раду;

Цимбалюк Михайло Михайлович (Батьківщина) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Львівську обласну раду;

Батенко Тарас Іванович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Львівську обласну раду;

Дубневич Ярослав Васильович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Львівську обласну раду;

Загородній Юрій Іванович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Миколаївську обласну раду;

Гончаренко Олексій Олексійович (Європейська Солідарність) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Одеську обласну раду;

Кіссе Антон Іванович (Наш край) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить в Одеську обласну раду;

Рабінович Вадим Зіновійович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Одеську обласну раду;

Колебошин Сергій Валерійович (Слуга народу) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Одеську обласну раду;

Кулініч Олег Іванович (Довіра) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Полтавську обласну раду;

Шаповалов Юрій Анатолійович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Полтавську обласну раду;

Молоток Ігор Федорович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Сумську обласну раду;

Деркач Андрій Леонідович (Наш край) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Сумську обласну раду;

Люшняк Микола Володимирович (Довіра) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить у Тернопільську обласну раду;

Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Тернопільську обласну раду;

Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Харківську обласну раду;

Герега Олександр Володимирович (За конкретні справи) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Хмельницьку обласну раду;

Лабазюк Сергій Петрович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Хмельницьку обласну раду;

Мандзій Сергій Володимирович (Слуга народу) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Хмельницьку обласну раду;

Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Черкаську обласну раду;

Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить у Черкаську обласну раду;

Приходько Борис Вікторович (Наш край) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Чернігівську обласну раду;

Кандидати до районних рад

Сергій Мінько (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Мелітопольську районну раду;



Оксана Савчук (позафракційна) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Івано-Франківську районну раду;

Анатолій Урбанський (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Ізмаїльську районну раду;

Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність) за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Подільську районну раду.

Кандидати до міських рад

Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Нововолинську міську раду;

Урбанський Анатолій Ігорович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Ренійську міську громаду;

Мороз Володимир Вікторович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Курахівську міську громаду;

Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Камінь-Каширську міську громаду;

Бондар Віктор Васильович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Старокостянтинівську міську громаду;

Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Уманську міську громаду;

Мінько Сергій Анатолійович (Команда Сергія Мінька) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Мелітопольську міську громаду;

Бабенко Микола Вікторович (Біла Церква разом) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Білоцерківську міську громаду;

Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Луцьку міську громаду;

Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Тернопільську міську громаду;

Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить у Черкаську міську громаду;

Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Вінницьку міську громаду;

Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Запорізьку міську громаду;

Скорик Микола Леонідович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить в Одеську міську громаду;

Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Харківську міську громаду;

Фельдман Олександр Борисович (Опозиційна платформа – За життя) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Харківську міську громаду;

Кучеренко Олексій Юрійович (Батьківщина) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом проходить у Київраду;

Шахов Сергій Володимирович (Наш край) – за попередніми даними, партія на чолі з нардепом не проходить у Київраду.

Другий тур місцевих виборів 2020

Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада.

Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати голосування.

Водночас у ЦВК уточнюють, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів.