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Факти / Україна

Ми не закупили жодного літака – Уруський про ситуацію з авіатехнікою ЗСУ

Ситуація з авіатехнікою у Збройних силах України станом на сьогодні є незадовільною.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив на брифінгу 28 жовтня.

– Це не секрет, що протягом практично всього періоду незалежності України ми не закупили жодного літака, – зазначив Олег Уруський.

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Водночас ту техніку, яка перебуває на озброєнні ЗСУ, можна експлуатувати після проведення ремонту, модернізації.

Така ситуація пов’язана з тим, що сферу протягом багатьох років фінансували за залишковим принципом.

Фінансування ЗСУ

У грудні 2019 року представники ЗСУ озвучили плани з розвитку Повітряних сил України у 2020 році.

Серед пріоритетів було зміцнення ракетних військ і модернізація літаків.

Детальніше про розвиток і фінансування ЗСУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Уруський

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