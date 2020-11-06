Штрафи за відсутність масок: від чого залежатиме сума

Верховна Рада ухвалили запровадження штрафів за неносіння масок у громадських місцях. Розмір варіюється від 170 до 255 гривень.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від Слуги народу Денис Монастирський пояснив, від чого залежатиме конкретна сума штрафу.

Депутат зазначив, що не очікує великої кількості штрафів.

Монастирський пояснив, що все залежить від реакції людини. Якщо вона каже, що принципо не вдягатиме маску, штраф має бути максимальним.

Головна ідея цього закону – не в тому, щоб покарати, а в тому, щоб люди носили маски.

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Депутат також зауважив, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення за порушення правил щодо карантину людей передбачається покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Голова комітету вважає, що цей розмір штрафу завеликий і він має бути зменшений.

6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню Covid-19.

Законом, зокрема встановлюється, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).