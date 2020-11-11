ЦВК пояснила, чому досі немає всіх результатів місцевих виборів

Центральна виборча комісія пояснила, що затримка з підрахунком голосів виборців на місцевих виборах 2020 у деяких громадах сталася через оскарження результатів у судах.
Ще одна причина – повторний підрахунок голосів, повідомили у ЦВК.
Нині досі не встановлені результати виборів депутатів дві обласних, дві районних, п’ять міських, дві селищних рад та шість міських і одного селищного голови.
Нині встановлено результати 99,24% виборів депутатів місцевих рад та близько 99,51% – сільських, селищних і міських голів.
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Досі не встановлено:
- Марганецька міська ТВК (Дніпропетровська обл) – результати виборів міського голови;
- Криворізька міська ТВК (Дніпропетровська обл) – результати виборів депутатів міської ради та міського голови;
- Овруцька міська ТВК (Житомирська обл) результати виборів депутатів міськради і міського голови;
- Каменська міська ТВК (Черкаська обл)- результати виборів депутатів міськради і міського голови.
Повторний підрахунок голосів за рішенням суду став причиною затримки встановлення результатів виборів:
- депутатів селищної ради та селищного голови Коцюбинської селищної ТВК (Київська обл);
- депутатів селищної ради Калинівської селищної ТВК (Київська обл).
Васильківська міська ТВК (Київська обл.) і Чернівецька міська ТВК повинні встановити підсумки і результати місцевих виборів депутатів міських рад і міських голів у середу до кінця дня.
Через це поки не встановлені результати виборів депутатів Київської і Чернівецької обласних рад, а також Обухівської і Чернівецької райрад.
Другий тур місцевих виборів в Україні
У деяких містах виборцям доведеться ще раз вибирати кандидата на посаду мера. Другий тур відбудеться 15 і 22 листопада.
Повторне голосування пов’язано з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.