Карантин вихідного дня: Реакція Степанова на відмову Епіцентру виконувати умови

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на відмову мережі торговельних центрів Епіцентр дотримуватися карантину вихідного дня. Він закликав контролюючі органи вжити заходів щодо позиції компанії.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу 12 листопада. Він обурений реакцією Епіцентру, який у соціальних мережах написав, що вони продовжать п’ятницю на 72 години.

Читайте: Який карантин вихідного дня? На відео зняли скупчення людей в аеропорту Бориспіль

– Мене просто обурив пост у соціальних мережах від Епіцентру. Як там було? Продовжуємо п’ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров’ї людей?, – відреагував Степанов.

Мережа торговельних центрів Епіцентр виклала пост, де повідомили про запровадження 72-годинної п’ятниці.

У відповідь на заяву Епіцентру, очільник МОЗ відповів, якщо мережа хоче покуражитися, то нехай поїдуть з ним у реанімацію, аби подивитися, як люди страждають від коронавірусу.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня в Україні і загальнодержавний карантин.

Згідно з новими обмеженнями, по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси.

Фото: Максим Степанов, Епіцентр