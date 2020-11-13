Станом на 13 листопада в Києві зафіксували 1 083 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 48 646 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Кількість активних хворих становить 29 375.

Від початку пандемії померли 938 людей, з них 13 – за минулу добу. Загалом подолали хворобу і одужали 18 333 пацієнти, за минулу добу – ще 354.

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Захворіли:

595 жінок віком від 18 до 87 років

422 чоловіки віком від 18 до 84 років

27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: