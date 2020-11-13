Станом на 13 листопада в Києві зафіксували 1 083 нових випадки коронавірусу.
Загалом у столиці 48 646 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Кількість активних хворих становить 29 375.
Від початку пандемії померли 938 людей, з них 13 – за минулу добу. Загалом подолали хворобу і одужали 18 333 пацієнти, за минулу добу – ще 354.
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Захворіли:
- 595 жінок віком від 18 до 87 років
- 422 чоловіки віком від 18 до 84 років
- 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.