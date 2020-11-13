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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

У Києві різко зросла захворюваність Covid-19 – за добу 1 083 нових випадки (Оновлюється)

Станом на 13 листопада в Києві зафіксували 1 083 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 48 646 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Кількість активних хворих становить 29 375.

Від початку пандемії померли 938 людей, з них 13 – за минулу добу. Загалом подолали хворобу і одужали 18 333 пацієнти, за минулу добу – ще 354.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 595 жінок віком від 18 до 87 років
  • 422 чоловіки віком від 18 до 84 років
  • 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

коронавірус в києві 13.11

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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