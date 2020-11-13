РФ не може називати своїх військових у Карабаху миротворцями – Україна в ОБСЄ

Росія не має підстав називати своїх військових, відправлених до Нагірного Карабаху, миротворцями. Оскільки вона є країною, яка окупувала частини території України.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк в ОБСЄ.

– Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включно з тимчасовою окупацією збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями.

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Також Євген Цимбалюк зазначив, що окупація Росією частини суверенної території Грузії ставить під сумнів ефективність так званої миротворчої ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та дискредитує поняття миротворчої місії.

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання угоди з Росією та Азербайджаном про припинення війни у Нагірному Карабаху.

Одним із пунктів цієї угоди є те, що уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору РФ розміщує свій миротворчий контингент – 1 960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.