Депутати села Сюрте у Закарпатській області під час інавгураційного засідання колегії не співали гімн Угорщини.

Вони заспівали національну молитву угорців, яка згодом стала державним гімном країни.

– Присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини. Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого), – пояснили у посольстві Угорщини в Україні.

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Також у відомстві зазначили, що ці символи зберігаються та використовуються угорськими громадами не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації.

Крім того, у посольстві запевняють, що запис, на якому депутати начебто співають гімн Угорщини, зробили вже після того, як заспівали гімн України, який пролунав наприкінці сесії.

Напередодні Служба безпеки України почала перевіряти депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які начебто склали присягу під гімн Угорщини.

Вона отримала матеріали про те, що 21 листопада за ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини.