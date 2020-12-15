Через погіршення погодних умов в Україні, зокрема мокрий сніг і пориви вітру, знеструмлено 234 населених пункти у трьох областях.

У Чернігівській області без світла залишились 204 населених пункти, у Сумській – 23 та у Київській – сім. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Обмежень руху на дорогах немає. Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 635 працівників та 539 одиниць техніки.

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Від наслідків негоди Україна потерпає вже кілька днів. Так, 14 грудня без світла залишалося 107 населених пунктів у п’яти областях.

Водночас 15 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду в Україні, місцями очікується мокрий сніг.

Стовпчики термометрів показуватимуть до -2 вночі, вдень очікується здебільшого плюсова температура.