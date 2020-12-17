У лютому необхідно буде ввести посилений карантинний режим у Києві, але зараз для цього немає підстав.

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

– Підстав для посилення карантину нема. У нас є підстави робити це в лютому, коли у нас прогнозується зростання захворюваності, – сказав Рубан.

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Він зазначив, що саме у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус. Голова Держспоживслужби додав, що ситуація із захворюваністю в столиці залишається напруженою через стабільно високий показник госпіталізації важких випадків.

– Негативом також є те, що менше звертаються по медичну допомогу або через недовіру до медицини, або через небажання. Тобто люди займаються самолікуванням, – зазначив Рубан.

Жорсткий карантин в Україні

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили жорсткий карантин, щоби зменшити кількість випадків захворюваності.

Не працюватимуть кафе, ресторани, кінотеатри, бари. Повний список обмежень читайте у матеріалі.