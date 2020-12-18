Транш від Міжнародного валютного фонду в уряді очікують отримати у лютому або березні 2021 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Хотілося б отримати транш не пізніше лютого. Лютий-березень — це такі прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ, за умови, якщо не буде якихось знову сюрпризів, — заявив очільник уряду.

Прем’єр зазначив, що наступного тижня сподівається на прогрес в переговорах з МВФ. За його словами, в України доволі непогані перспективи.

Читайте: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ

У Мінфіні розраховували до кінця 2020 року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 млн кожний.

Однак пізніше радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов повідомив, що траншу МВФ цього року не буде.

Але разом з тим зазначив, що досягнення домовленостей на робочому рівні у 2020 році – важливий крок для України, який дасть позитивний сигнал для фінансових ринків.