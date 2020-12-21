Місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України в форматі stand-by в понеділок, 21 грудня.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні.

Там нагадали, що місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

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Передбачається, що місія працюватиме три дні на цьому тижні, а потім відновить зустрічі після завершення новорічних свят в січні 2021 року.

МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляду програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня – наступного.

Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і фінальна четвертого – $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.