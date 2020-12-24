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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зняли люстри і прибрали золото: Зеленська про ремонт після переїзду на держдачу

Перша леді і дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська зізналася, що переїзд на державну дачу в Конча-Заспі був вимушений.

За її словами, це було необхідно, щоб держохорона могла спокійно виконувати свою роботу.

– Від перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов’язки. Тому що в багатоквартирному будинку складно: там є сусіди, пропускний режим їм заважає. Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати, – пояснила Зеленська.

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Також перша леді зізналася, що мріє мати своє житло і поділилася, що після переїзду на держдачу все ж влаштувала там невеликий ремонт.

– Ми зняли ці люстри, в деякі приміщення навіть не заходимо. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір, – додала вона.

Про переїзд Володимира Зеленського разом з родиною на державну дачу у Конча-Заспі стало відомо у липні цього року. Тоді в Офісі президента повідомили, що глава держави тимчасово проживатиме у державній резиденції.

Джерело: Новое время

Фото: Офіс президента

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