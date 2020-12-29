Рішення про звільнення судді Конституційного суду з посади з підстав, визначених ч. 2 ст. 149-1 Основного Закону, ухвалює виключно КСУ на спеціальному пленарному засіданні.

Так у суді відреагували на указ президента Володимира Зеленського тимчасово відсторонити від посади главу Конституціqного суду Олександра Тупицького.

Також у відомстві додали, що жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.

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Крім того, через підписаний указ Конституційний суд збереться на спеціальне пленарне засідання.

29 грудня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці.

Напередодні Офіс генпрокурора звернувся до президента з проханням відсторонити Тупицького від посади. Його підозрюють у підкупі свідка, а також у тому, що він вводив в оману суд, використовуючи завідомо неправдиві показання свідка.