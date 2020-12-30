Вандалізм у Києві: невідомі пошкодили памятник воїнам АТО

У Києві вночі 30 грудня вандали облили фарбою пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі.

Невеликий меморіал було встановлено біля станції метро Берестейська. Пам’ятник підписано словами Від вдячних жителів Шевченківського району міста Києва.

Мінветеранів у своєму повідомленні на Facebook засудило злочинні дії вандалів.

– Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом, – йдеться у повідомленні.

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Користувачі соцмереж, висловлюючи своє обурення, закликали посилити охорону важливих для історичної пам’яті меморіалів.







У Києві вандали пошкодили пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі / 2 фотографии

Поліція наразі на інцидент не відреагувала.

Наруга над могилами на Луганщині

У квітні в селищі Біловодськ на Луганщины діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.