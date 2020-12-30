В ОП засудили публікацію на сайті КСУ “висновку” щодо указу про відсторонення Тупицького

Офіс президента України обурений тим, що Секретаріат Конституційного суду опублікував на офіційному сайті КСУ свій “висновок” щодо указу Володимира Зеленського про тимчасове відсторонення Олександра Тупицького з посади глави суду.

Річ у тім, що на рівні закону передбачено, яка інформація може публікуватися на сайті КСУ.

– Закон України Про Конституційний Суд України, Регламент Конституційного Суду України, Положення про офіційний веб-сайт Конституційного Суду України чітко визначають, яка інформація може бути розміщена на сайті КСУ.

В Офісі пояснюють, що жодним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ.

Тим паче у відомстві наголошують, що це повідомлення невідомо ким підготовлене. Такою публікацією Секретаріат присвоїв собі повноваження КСУ.

– Розміщення таких “висновків” та “роз’яснень” на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які “заяви”, “роз’яснення” та “висновки”, розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними. А посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду, – йдеться у повідомленні ОП.

Про яку публікацію йдеться?

29 грудня 2020 року на сайті Конституційного суду з’явився “висновок” правового департаменту Секретаріату КСУ стосовно відсторонення Тупицького. У публікації Серкетаріат назвав нікчемним указ президента та заявив, що не виконуватиме його.

Також суд пригрозив президенту кримінальною відповідальністю.

За що відсторонили Тупицького?

У своєму розслідуванні журналісти опублікували Плівки Тупицького, які свідчать, що нинішній очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації Зуївського енергомеханічного заводу. Після цього його викликали до Офісу генпрокурора, але він не прийшов, тому про підозру йому повідомили поштою.

Після низки скандальних рішень КСУ Зеленський заявляв про необхідність перезапуску відомства. Тому на час слідства (два місяці) відсторонив Олександра Тупицького з посади очільника КСУ, але тим самим не припинив його повноваження як судді.

Така ситуація поглиблює Конституційну кризу

Президент передовсім є гарантом Конституції, а КСУ — орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції. Однак зараз склалася ситуація, коли два головні захисники (якщо опиратися на закон) Конституції ведуть жорстку суперечку і звинувачують одне одного у грубих порушеннях закону.

Конституційна криза в країні розпочалась 27 жовтня, коли КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

Після цього Володимир Зеленський попри правову колізію у повноваженнях інституцій не міг стояти осторонь такої ситуації.

23 грудня президент підписав закон, який повертає відповідальність за декларування неправдивої інформації та за неподання декларації. Однак у новому законі позбавлення волі як покарання не передбачене.