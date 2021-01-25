Після завершення локдауну 24 січня, Україна повернулася до обмежень помаранчевої зони адаптивного карантину. З 25 січня школи можуть працювати у звичайному режимі.

На повністю очне навчання повернулися школярі у восьми областях України. Одеська, Хмельницька, Дніпропетровська, Волинська, Донецька, Чернігівська, Івано-Франківська, Житомирська області та місто Київ повністю перейшли на звичне навчання за партою.

У інших областях України школи практикують змішану форму навчання, проте є місцевості, у яких переважає очний або дистанційний формат.

У Черкаській, Луганській, Сумській, Київській та Миколаївській областях вчаться очно до 99% шкіл, а в Чернівецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях – до 70% шкіл. У Рівненській, Львівській і Закарпатській областях також переважає очна форма навчання.

У Тернопільській області молодша школа відвідує уроки у звичайному режимі. У Вінницькій, Херсонській та Харківській областях, а також у Миколаєві 5-8 класи практикують змішаний формат. У Полтавській області переважає дистанційна форма навчання.

Також в Україні школи не можуть працювати, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% школярів та освітян.

Навесні в Україні не запроваджуватимуть локдаун

Навесні 2021 року в Україні не запроваджуватимуть жорсткий карантин через пандемію коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що завдяки локдауну з 8 до 24 січня вдалося уникнути необхідності посилювати карантин навесні.