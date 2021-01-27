PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції

Міністерство фінансів Україні виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції – з 20 до 14%. Відповідний законопроект було направлено на підпис президенту.

Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції

Це один з перших випадків коли зниження ставки ПДВ активно підтримується і Міністерством фінансів, і Державною податковою службою України.

– Таким чином, зменшення суми ПДВ, яку шахраї сподіваються отримати у вигляді відшкодування з бюджету, зробить “крутки” з сільськогосподарською продукцією неефективними та нецікавими, а аграрний ринок – прозорим та прогнозованим, – пояснюють у міністерстві.

Водночас, впроваджуючи такий інструмент боротьби, держава не втратить надходжень до бюджету, оскільки всі сільськогосподарські товари, на операції з якими знижується ставка ПДВ, є товарами проміжного споживання (сировиною), що практично не реалізуються кінцевому споживачу.

Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції

Такі товари використовуються переробною промисловістю для виробництва інших товарів вже кінцевого споживання, на операції з якими ставка ПДВ залишається 20%.

Читайте
Рада знизила ставку ПДВ у сфері культури, туризму і креативних індустрій

Тобто, ПДВ буде сплачено до бюджету повною мірою, але з одноразовою затримкою у 2-3 місяці, протягом яких сировина перетвориться у продукти кінцевого споживання.

У разі експорту сировини, значно зменшиться бюджетне відшкодування ПДВ з таких операцій на суму близько 13 млрд грн на рік за рахунок припинення скруток з сільськогосподарською продукцією.

17 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект.

Джерело: Мінфін

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору