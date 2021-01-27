Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції

Міністерство фінансів Україні виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції – з 20 до 14%. Відповідний законопроект було направлено на підпис президенту.

Це один з перших випадків коли зниження ставки ПДВ активно підтримується і Міністерством фінансів, і Державною податковою службою України.

– Таким чином, зменшення суми ПДВ, яку шахраї сподіваються отримати у вигляді відшкодування з бюджету, зробить “крутки” з сільськогосподарською продукцією неефективними та нецікавими, а аграрний ринок – прозорим та прогнозованим, – пояснюють у міністерстві.

Водночас, впроваджуючи такий інструмент боротьби, держава не втратить надходжень до бюджету, оскільки всі сільськогосподарські товари, на операції з якими знижується ставка ПДВ, є товарами проміжного споживання (сировиною), що практично не реалізуються кінцевому споживачу.

Такі товари використовуються переробною промисловістю для виробництва інших товарів вже кінцевого споживання, на операції з якими ставка ПДВ залишається 20%.

Тобто, ПДВ буде сплачено до бюджету повною мірою, але з одноразовою затримкою у 2-3 місяці, протягом яких сировина перетвориться у продукти кінцевого споживання.

У разі експорту сировини, значно зменшиться бюджетне відшкодування ПДВ з таких операцій на суму близько 13 млрд грн на рік за рахунок припинення скруток з сільськогосподарською продукцією.

17 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект.