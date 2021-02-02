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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Справа Харківських угод: Янукович вимагає від прокурорів приїхати до нього у РФ

Віктор Янукович хоче з’ясувати усі питання щодо справ проти нього, зокрема щодо укладення Харківських угод. Четвертий президент України запрошує представників Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора приїхати до нього у Російську Федерацію.

Віктор Янукович

Адвокат президента-втікача Віталій Сердюк повідомив про це у мережі. Сьогодні він подав відповідну заяву до ДБР та Офісу генерального прокурора.

– Вимагаю невідкладно прибути за адресою мого перебування (м. Ростов на Дону), – йдеться у заяві.

В документі вказана вулиця та номер будинку, в якому проживає Янукович. За словами Сердюка, він готовий співпрацювати зі слідством, щоб покарати винних у злочинах 2014 року.

Представник Януковича підкреслив, що прокуратура уже сім років не займається належним розслідуваннями щодо справ Майдану, а також не бере до уваги запрошення четвертого президента.

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28 січня ДБР повідомило про підозру Януковичу у державній зраді. Справа стосується підписання Харківських домовленостей на користь влади РФ.

Джерело: Віталій Сердюк

Фото: Dreamstime

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