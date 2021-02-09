Авіабудівельний гігант Мотор Січ продовжує бути у центрі протистоянь двох світових лідерів – США та Китаю. Пекін надіслав Києву ноту протесту. А це означає, що приватний бізнес-конфлікт вийшов на міжнародний рівень.

Ще за правління Дональда Трампа Америку не влаштовували плани китайців на купівлю українського підприємства. Після приходу до влади Джо Байдена його адміністрація запровадила санкції проти компанії, яка придбала запорізький концерн.

Але такі дії аж ніяк не означають, що китайці так просто поступляться. Вони спробували піти у контрнаступ і зібрати в Запоріжжі, де знаходиться Мотор Січ, акціонерів. Планували призначити нове керівництво і, як кажуть мовою бізнесу, взяти компанію під операційний контроль.

Але зібрання так і не сталось. Китайців через санкції просто не впустили в Україну. Проте інвестори з Піднебесної і на цьому крапку не поставили і вже збираються судитись з Україною в міжнародному арбітражі. Вони вимагають компенсацію збитків – $3,5 млрд.

Навіщо ж Китай влаштував справжнє полювання на Мотор Січ?

Як не дивно, у цьому замішаний Кремль. Військовий аналітик Михайло Самусь вважає, що китайський інвестор, купуючи український завод Мотор Січ, вбиває одночасно двох зайців – високотехнологічними комплектуючими після цього будуть забезпечуватись не лише Китай, але і Росія.

Та чи вдасться китайцям завершити цю оборудку – ще питання. А попереду суди з Україною, яку в цій історії підтримують і Європа, і США.

Окрім того, нещодавно Мотор Січ стала першою вітчизняною компанією, яка почала виробляти лопаті для гвинтокрилів.