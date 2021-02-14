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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Кременчуці оголосили дводенний траур за загиблими на Донбасі земляками

Серед трьох військових, які загинули 14 лютого на Донбасі внаслідок підриву на невідомому пристрої, було двоє мешканців Кременчука Полтавської області. У місті понеділок та вівторок оголосили днями жалоби.

Война на Донбассе

Про це у соцмережі повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, йдеться про капітана Олександра Войтенка та старшого солдата В’ячеслава Олексієнка.

– Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В’ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Понеділок і вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби. Вічна пам’ять Героям! – написав міський голова.

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14 лютого близько 10.00 у районі Новолуганського загинули троє військових. Бійці підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

Загинули капітан Олександр Войтенко та старші солдати В’ячеслав Олексієнко і Дмитро Мироненко.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас для встановлення обставин трагедії.

Джерело: Віталій Малецький

Фото: Dreamstime

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