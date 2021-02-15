Влада в Росії народжена телевізором. Для Кремля він завжди мав особливе, навіть сакральне значення, був рушійною силою в просуванні інтересів. Отже, і відповідь на закриття проросійських телеканалів в Україні – може бути особливою.

Першими на рішення РНБО щодо блокування інформаційних телеканалів кума Путіна відреагували, звичайно, російські пропагандисти.

До істерики російського телебачення в Україні всі давно вже звикли. Але не лише такої реакції на санкції проти каналів Медведчука слід очікувати від Кремля, – відзначив в ексклюзивному коментарі Фактам тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Власне, з ударом Кремль не забарився. Буквально одразу після закриття телеканалів загострилася ситуація і на фронті.

Та найбільш красномовним стало 11 лютого. У день поїздки президента Зеленського на Донбас, причому разом з послами Великої сімки – бойовики і взагалі вбили двох українських військових.

Нинішні бойові дії особливо показові, адже почалися вони незадовго до шостої річниці підписання Мінських угод.

Як би там не було, але й в мінському процесі поки жодних зрушень. Голова української делегації в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, каже, що прийшов час Києву зайняти більш жорстку позицію.

Та чи допоможе це Україні вийти з глухого кута в перемовинах по Донбасу – невідомо. Хоча з іншого боку – події на окупованих територіях викликають не меншу тривогу. За участю гастролерів з Москви там знову активізувалися пропагандистські шабаші.

Своєю ж метою бойовики оголосили не багато, не мало – захоплення всієї території Донецької і Луганської областей. І навіть згадали про вже забутий проект Новоросія.

На думку фахівців, такими акціями Росія просто намагається підтримувати градус напруги на окупованих територіях.

Насправді ж подібні заходи, швидше, слід трактувати в класичному російському стилі – грошей немає, але ви тримайтесь. Адже крім гасел для окупованого Донбасу, у Кремля більше нічого немає.

Однак і ймовірність використання Донбасу для нового масштабного наступу на Україну, наприклад, навесні, фахівці теж не виключають. Ситуація всередині Росії до цього підштовхує.

До того ж, і вибори до Держдуми на носі. Росії треба якось мобілізовувати електорат. Особливо на тлі антиурядових протестів. Але нова війна для Росії – це й нові санкції.

Недарма ж голова російського МЗС Лавров вже навіть заговорив про розрив дипломатичних відносин з Європейським Союзом.

Щоправда міністр закордонних справ Кулеба в такий сценарій не вірить. А от чого фахівці не виключають, так це російських провокацій усередині країни – за безпосередньої участі ОПЗЖ.

Представники опозиційної платформи вже намагалися розхитати ситуацію завдяки тарифним протестам. Є також вірогідність, що Кремль зробить ставку і на нові політичні проекти.

Але й реакція на дії агентів Росії всередині України має бути відповідною, – переконаний Леонід Кравчук.

Вже наступного тижня президент знову збирає засідання РНБО. І в його офісі навіть не приховують, що у порядку денному будуть питання, які вимагають жорстких рішень. Тож можуть бути сюрпризи.

ФСБ створила в Україні шпигунську мережу з екс-розвідників

Російські спецслужби створили агентурну мережу на території п’яти областей – Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської.

Контррозвідка СБУ встановила, що вербуванням колишніх спецпризначенців військової розвідки займалися співробітники ФСБ РФ Вадим Даутов та Денис Собко.

За їхнім завданням, агенти готували диверсії та допомагали проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій. Одним із об’єктів посягань були бойові літаки на аеродромі Кульбакіно.