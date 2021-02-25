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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Зеленський планує велике азіатське турне та візит до США

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом з офіційним візитом відвідати низку азіатських країн та США.

володимир зеленський

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, нині триває робота над підготовкою великого турне.

Нині формується і затверджується кінцевий перелік країн, які відвідає очільник держави, з-поміж них – Китай, Південна Корея, Індонезія.

Крім того, проводиться підготовка візиту Володимира Зеленського до США. За словами Ігоря Жовкви, вже налагоджений контакт з адміністрацією нового президента США.

Однак поки в Офісі президента не називають дати і терміни відвідування цих країн через складну ситуацію з коронавірусом.

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Візит Зеленського до США

Ще у січні 2021 року посол України у США Володимир Єльченко заявляв про підготовку візиту Зеленського до США.

За його словами, новий президент країни Джо Байден краще ознайомлений з ситуацією в Україні, ніж його попередник Дональд Трамп.

Детальніше про візит Зеленського до США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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