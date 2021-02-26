Березень 2021-го українці зустрінуть в умовах адаптивного карантину, але вже з вакциною від Covid-19. Індексацією виплат потішить перший весняний місяць пенсіонерів. А от на пасажирів Укразалізниці також чекає підвищення, щоправда ціни на квитки.

Що зміниться в Україні з 1 березня 2021 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Адаптивний карантин в Україні

З 24 лютого Україна повернулася до моделі адаптивного карантину, який діятиме до 30 квітня. Протягом цих двох місяців країну ділитимуть на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену. Наразі до зеленої не потрапила жодна область.

У більшості регіонів діють обмеження жовтої зони карантину, якими забороняється:

відвідуванння закладів соцзахисту, де є люди похилого віку;

проведення банкетів у нічних клубах, ресторанах та кафе;

діяльність спортивних та фітнес-клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;

проведення масових заходів у школах та університетах за участі глядачів;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу та учнів;

перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень, вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але у разі потреби місцеві органи можуть запроваджувати додаткові обмеження.

Також встановлення цього рівня вказує на те, що регіон може потрапити до червоної зони.

В регіонах червоної зони адаптивного карантину заборонена:

робота закладів громадського харчування;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);

робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів.

Запис на вакцинацію

24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca. На першому етапі щеплення робитимуть медикам, які працюють із хворими на Covid-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей літнього віку, військовослужбовцям у зоні проведення ООС.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

Щеплення для людей віком від 18 до 59 років зроблять на п’ятому етапі. Саме ця категорія може записатися на вакцинацію з 1 березня. Це можна зробити двома способами:

у додатку та на порталі Дія, обравши послугу Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19;

через національний контакт-центр МОЗ із питань поширення Covid-19 за телефоном 0-800-60-20-19.

Самостійно реєструватись потрібно тільки для введення першої дози. Записом для введення другої ін’єкції займатиметься лікар, який робив щеплення.

Іпотека під 7%

З 1 березня в Україні запрацює програма іпотечного кредитування під 7% річних. Видаватимуться такі позики на 20-30 років. Перший внесок потрібно буде зробити у розмірі 20% від вартості житла.

Учасником програми Доступна іпотека може бути будь-який громадянин України, який не має у своїй власності чи власності сім’ї нерухомості або чинних договорів з фінансування будівництва житла.

Але, щоб отримати кредит, максимальний розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його родини повинен бути на рівні 10-кратного розміру місячної середньої зарплати у регіоні, де знаходиться житло. Максимальна сума іпотеки становить 2 млн грн.

Ціна на газ

Згідно з ухваленою постановою Кабміну, ціна на газ у березні не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр. Тому газопостачальні компанії пропонують українцям купувати газ за ціною від 6,70 грн за кубометр.

Зокрема, Нафтогаз на березень 2021 року для своїх клієнтів встановив ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. А от найменшу вартість своїм споживачам запропонувала енергетична компанія Мегаватт енерго сервісна компанія – 6,70 грн за 1 м³, а також Агросинтез Трейдинг – 6,75 грн за 1 м³.

Компанії, які встановили на березень ціни нижче граничного тарифу:

ПК Енергетичні ресурси України – 6,80 грн;

Нафтогаз України – 6,86 грн;

Євода трейд КП Луцькводоканал – 6,88 грн;

Газпромпостач – 6,9 грн;

Волиньелектро збут – 6,97 грн;

Закарпаття енергозбут – 6,97 грн.

Підвищення пенсій

З 1 березня пенсійні виплати в Україні зростуть на 11%. Загалом пенсії підвищать для 8 млн українців. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн, але в середньому виплати зростуть на 308 грн.

З 1 березня пенсіонери, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), отримуватимуть 2,2 тис. грн.

Однак збільшення пенсій у березні стосуватиметься українців, які отримують виплати за віком, у зв’язку з інвалідністю, через втрату годувальника та за вислугою років (медпрацівники і вчителі, чий стаж становить не менше ніж 30 років за професією).

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Здорожчання залізничних квитків

З 1 березня ціни на залізничні квитки в Україні щомісяця підвищуватимуть приблизно на 2%. За рахунок цього компанія очікує, що додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вже порадив українцям купувати квитки заздалегідь, щоб отримати до 40% знижки на них.

За його словами, якщо пасажири користуватимуться цією порадою, то не відчують здорожчання. Оскільки куплений заздалегідь квиток завдяки знижці обійдеться набагато дешевше, ніж є зараз.