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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 2 березня

Засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 2 березня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

верховная рада

На пленарному засіданні чиновники розглянуть низку питань та змін до законопроектів.

Зокрема народні депутати обговорять зміни до Податкового та Кримінального кодексів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

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Також обговорять позачергові вибори міських та сільських голів декількох регіонів. Зокрема про призначення позачергових виборів Коларівського сільського голови Запорізької області, Малолюбашанського сільського голови Рівненської області, Теребовлянського міського голови Тернопільської області, Липовецького міського голови Вінницької області та Комарнівського міського голови Львівської області.

Народні депутати розглядатимуть зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (зокрема мова йде про псевдомінування). Чиновники планують обговорити зміни до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Також народні депутати обговорюватимуть питання щодо запровадження почесного звання Заслужений працівник сфери телекомунікацій України.

Збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки, який Верховна Рада ухвалила 3 лютого 2021 року.

Відповідно до закону, зростуть штрафи за порушення протипожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті, а також за порушення встановлених вимог в питаннях цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

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