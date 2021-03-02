Представник президента у Конституційному суді України та народний депутат від партії Слуга народу Федір Веніславський розповів, що потрібно для того, щоб відновити довіру до КСУ.

Про це він повідомив у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

— Президент Володимир Зеленський пообіцяв і він буде ініціювати законопроекти, що забезпечать максимально прозорий та якісний відбір суддів до КСУ. Щойно ми заповнимо вакансії, які зараз існують, та природнім шляхом у відставку підуть судді, які не асоціюють себе з високим рівнем доброчесності і будуть обрані нові судді – тоді КСУ запрацює і з його діяльністю не буде жодних проблем, – зазначив Веніславський.

Він додав, що закон про КСУ та Конституція України 2016 року таким чином захистила суддів Конституційного суду, що проголосувати за відставку судді КСУ може лише безпосередньо сам суд.

Також голова Центру правових та кримінологічних досліджень Ганна Маляр нагадала, що суддів КСУ призначають терміном на дев’ять років.

— Там є досі судді, яких призначав Янукович, і поки не спливе термін не можна призначати нового суддю. Тому оновити його відразу не вийде.

Маляр зазначила, що з нуля відновити довіру до КСУ можливо лише за умови зміни Конституції України, але щоб її змінити необхідний висновок КСУ. Вона додала, що це є “повний глухий кут”.

Під час форуму Україна 30. Розвиток правосуддя президент України Володимир Зеленський наголосив, що КСУ став синонімом недовіри. Відновити довіру до цього органу з нуля можливо тільки шляхом прозорого відбору суддів.