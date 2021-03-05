Метінвест отримав контрольний пакет акцій шахтоуправління Покровське

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, придбала додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля, тим самим збільшивши ефективну частку володіння групи до рівня контрольної, повідомляє прес-служба компанії.

За рахунок консолідації придбаних активів Метінвест повністю забезпечить свої потреби у коксівному вугіллі для виробництва чавуну.

До складу придбаних активів входять кілька підприємств (Покровська вугільна група), ключовими з яких є шахтоуправління Покровське і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Спільно надані підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату. Вони розташовані на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей у безпосередній близькості до коксохімів Групи. Всі придбані активи знаходяться на підконтрольній Україні території.

Шахтоуправління Покровське виробляє високоякісне вугілля марки К, що використовується для виробництва металургійного коксу. Станом на 1 січня 2019 року, мінеральні ресурси та запаси шахтоуправління Покровське за методикою JORC склали 248 млн тонн і 151 млн тонн відповідно, що достатньо для забезпечення виробництва щонайменше на 30 років.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проектна потужність збагачення становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля в рік.

У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля Покровської вугільної групи склали 6,2 млн тонн, що на 55% більше, ніж у 2018 році, а виробництво вугільного концентрату – 3,2 млн тонн, що на 39% більше, ніж у 2018 році.

Отримання ефективного контролю над Покровською вугільною групою стало можливим завдяки придбанню Метінвестом частки в цьому бізнесі у липні 2018 року у розмірі 24,77%, а також опціону на покупку решти 75,22% в інших співінвесторів за умови отримання всіх необхідних державних та інших дозволів. У жовтні 2020 року Метінвест отримав схвалення Антимонопольного комітету України строком на один рік на отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до складу Покровської вугільної групи.

Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану Метінвестом у Покровській вугільній групі, обумовлена ​​вартістю опціону, який Група отримала в 2018 році.

У 2019-2020 роках, беручи до уваги потенційну інтеграцію з Метінвестом, Покровська вугільна група реструктурувала значну частину своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішня заборгованість Покровської вугільної групи склала $535 млн. В основному, це реструктурована кредитна лінія на суму $480 млн з терміном погашення у 2030 році. Метінвест має намір застосовувати зважений підхід до управління борговим портфелем Покровської вугільної групи.

— Це важливе для нас придбання. В останні кілька років група відчувала постійний дефіцит у коксівному вугіллі. Тепер же ми досягли повного самозабезпечення цією сировиною, що робить нашу вертикальну інтеграцію ще міцнішою. Наступним кроком стане інтеграція нових активів в групу для посилення синергії. Упевнений, що в складі Метінвесту Покровська вугільна група зможе підвищити свою ефективність, а її співробітники – відчути переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями, – прокоментував генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Також Факти ICTV писали про те, що Метінвест вкладе в модернізацію систем газоочищення на ММК Ілліча ще $ 26 млн.