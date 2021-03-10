Коли весняні канікули 2021 в Україні

В Україні весняні канікули в 2021 році триватимуть з 22 до 28 березня.

Окрім канікул, для учнів будуть додаткові вихідні навесні.

Зокрема, вихідним днем буде 8 березня – Міжнародний жіночий день. У 2021 році цей день припадає на понеділок. Загалом школярі на канікулах відпочиватимуть один тиждень та матимуть один додатковий вихідний у березні.

Другий семестр навчального року 2020-2021 розпочався 11 січня, а завершиться – 28 травня 2021 року.

Наразі залежно від епідемічної ситуації, опалення, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів навчальний заклад може на свій розсуд змінювати дати початку та закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин.

Конкурсний відбір підручників

В Інституті модернізації змісту освіти (ІМЗО) Міносвіти України розробляють новий порядок конкурсного відбору підручників.

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, чи не щотижня маємо нові скандали через недоречності у підручниках на кшталт “лікувальної соди” або “глінтвейну для розігріву”. Насправді у підручниках, які друкувалися протягом 2015-2020 років, на жаль, неточностей набагато більше.