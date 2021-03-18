Станом на ранок 18 березня у Києві за добу виявили 1 092 нові випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 149 923 людини.
За добу зафіксували 30 летальних випадків від вірусу (загалом 2 9991 людина померла).
543 українця змогли подолати коронавірус, за весь час пандемії 100 423 людини одужали від страшного захворювання.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.