Станом на ранок 18 березня у Києві за добу виявили 1 092 нові випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 149 923 людини.

За добу зафіксували 30 летальних випадків від вірусу (загалом 2 9991 людина померла).

543 українця змогли подолати коронавірус, за весь час пандемії 100 423 людини одужали від страшного захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: